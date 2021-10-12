Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом в Башкирии: «На душе тревожно»

С 13 октября в Башкортостане вводят обязательный режим самоизоляции для населения старше 65 лет. Об этом объявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Ранее о необходимости введения такой меры заявляли главврачи ковид-госпиталей региона.

Медики предупреждают о высокой смертности и тяжёлом течении заболевания именно у людей 65+ и тех, у кого есть хронические заболевания. Правила самоизоляции будут касаться тех пожилых, кто не вакцинирован, и тех, у кого имеются хронические заболевания. Радий Хабиров также назвал текущую неделю критически важной в плане вакцинации.

На душе тревожно, ситуация у нас до сих пор остается крайне тяжелой. У нас довольно высокий темп роста заболевших. Самое тяжелое, что выросла смертность. Всех глав муниципалитетов я прошу сегодня подойти к этому ответственно. Вторая волна ограничений начала действовать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Радий Хабиров поручил Минтрансу заранее начать подготовку к зимнему сезону на дорогах и отправлять SMS с предупреждением об ухудшении погоды автомобилистам. Глава Башкортостана раскритиковал исполняющего обязанности министра ЖКХ Алана Марзаева за организацию и проведение акции «Зелёная Башкирия».

Алан Викторович, задание вы мое не выполнили. На двойку опять. Каждый глава муниципалитета должен получить прямое задание. Потом, когда начинается аллея, мы должны со всех муниципалитетов собрать понимание, какая это аллея будет, в каких дворах, сколько деревьев они там сажают. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан