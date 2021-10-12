Радий Хабиров о ситуации с коронавирусом в Башкирии: «На душе тревожно»

С 13 октября в Башкортостане вводят обязательный режим самоизоляции для населения старше 65 лет. Об этом объявил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве. Ранее о необходимости введения такой меры заявляли главврачи ковид-госпиталей региона.
Медики предупреждают о высокой смертности и тяжёлом течении заболевания именно у людей 65+ и тех, у кого есть хронические заболевания. Правила самоизоляции будут касаться тех пожилых, кто не вакцинирован, и тех, у кого имеются хронические заболевания. Радий Хабиров также назвал текущую неделю критически важной в плане вакцинации.
Также Радий Хабиров поручил Минтрансу заранее начать подготовку к зимнему сезону на дорогах и отправлять SMS с предупреждением об ухудшении погоды автомобилистам. Глава Башкортостана раскритиковал исполняющего обязанности министра ЖКХ Алана Марзаева за организацию и проведение акции «Зелёная Башкирия».
В пример Радий Хабиров привёл город Нефтекамск и высаженную прокурорскую аллею. Руководитель региона попросил глав муниципалитетов закладывать суммы в бюджете на эти цели. В этом году осенняя акция «Зеленая Башкирия» проведена с 25 сентября по 5 октября. В мероприятиях приняли участие свыше 48 тысяч жителей, на территории населенных пунктов республики высажено 8,5 тысячи крупномерных деревьев и 69 тысяч саженцев деревьев и кустарников, заменено две тысячи не прижившихся насаждений.