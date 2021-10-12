На трассе в Башкирии опрокинулась иномарка: пострадали парень и девушка

Вчера, 11 октября, в Чишминском районе Башкирии автомобиль KIA Rio съехал в кювет, после чего опрокинулся. ДТП произошло на 18 километре автодороги Кара - Якупово - Петряево.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что за рулем иномарки находился 20-летний парень. Скорее всего, молодой водитель не справился с рулевым управлением. Его и 21-летнюю пассажирку легковушки доставили в больницу с различными травмами.