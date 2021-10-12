В Нуримановском районе прошел съезд представителей рода Кудей

В Нуримановском районе прошел Йыйын – собрание башкирского рода Кудей. Участниками стали представители рода из разных уголков республики, а также Челябинской области. Главной темой стала историческая повестка происхождения и расселения кудеевцев, а также выстраивание совместной просветительской работы.

Встречать гостей песнями и танцами – одна из главных традиций башкир. Да и сами гости не прочь сплясать под заводные народные мелодии. По-праздничному начался в селе Новокулево йыйын башкирского рода Кудей. В доме культуры развернулась настоящая выставка древних ремесел. Это и мастер-класс по приготовлению лакомства талкана, и плетение лаптей. А вот Резеда Нуриманова бережно хранит и передает детям традиции и секреты вышивания орнамента и узоров на одежде.

А еще у нуримановских башкир-кудеевцев присутствуют листья и цветки липы. Кроме того, узоры на фартуке – это изображение родословной. Снизу вверх идут поколения семьи. Лежащие листья, например, означают ушедших предков.

Нуримановский район принял сегодня несколько десятков представителей рода. Исторические корни объединяют жителей не только Башкортостана, но и других регионов.

Рустам Сагидуллин приехал из Челябинской области. Он рассказал, что в этом году нашел фото карты, которую нарисовал плененный под Полтавой в начале 18 века шведский офицер. Ее ценность в том, что иностранец отметил на этой карте рода башкир. Но история рода Кудей уходит еще дальше вглубь веков.

Роду Кудей богат на выдающихся личностей. К нему принадлежали, например, национальный герой Салават Юлаев, батыр и предводитель башкирского восстания в 1735- 1740 гг. Тулькучур Алдагулов. И до сих пор делаются все новые и новые открытия, постепенно приоткрывая тайны прошлого.