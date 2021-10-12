Следком Башкирии будет расследовать ДТП, в котором пострадали трое детей

Как ранее сообщали в пресс-службе ГИБДД Башкирии, за рулем автомобиля Chevrolet Niva находилась 37-летняя женщина. Она не справилась с рулевым управлением.

Водитель, две её дочери, 7 и 15 лет, 39-летняя пассажирка и её 14-летняя дочь получили различные травмы. Известно, что две сестры вместе со своими детьми ездили за грибами и возвращались домой.