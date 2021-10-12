Следком Башкирии будет расследовать ДТП, в котором пострадали трое детей

Следком начнет расследование ДТП в Альшеевском районе Башкирии, в котором пострадали трое детей. Напомним, авария произошла девятого октября на автодороге Шафраново – Нижнее Аврюзово.

Фото №1 - Следком Башкирии будет расследовать ДТП, в котором пострадали трое детей

Как ранее сообщали в пресс-службе ГИБДД Башкирии, за рулем автомобиля Chevrolet Niva находилась 37-летняя женщина. Она не справилась с рулевым управлением.

Водитель, две её дочери, 7 и 15 лет, 39-летняя пассажирка и её 14-летняя дочь получили различные травмы. Известно, что две сестры вместе со своими детьми ездили за грибами и возвращались домой.

По данному факту Альшеевским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан направлено ходатайство прокурору района о передаче материалов по факту ДТП из органов внутренних дел в следственный отдел для дальнейшей проверки и принятия процессуального решения.

пресс-служба СУ СКР Башкирии

Фото: ГИБДД РБ.

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