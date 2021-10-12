Полиция Башкирии ищет женщину, которая лечила ковид-пациентов «крапивными пулями»

Сотрудники МВД по Башкирии объявили в розыск целительницу из Уфы, которая применяла сомнительные методы лечения коронавируса.

Известно, что некая Лада проводит приём больных и уверяет их в том, что способна исцелить от коронавируса с помощью «крапивных пуль». В социальных сетях появилась видеозапись, на которой женщина, «зарядив» пистолет крапивой, солью и травами, стреляет в мужчину с полотенцем на голове.

Лада утверждает, что помогла исцелиться уже более тысяче заболевших коронавирусом. Для лечения она использует не только «крапивные пули», но и жижу неизвестного происхождения, которую поджигает прямо на клиентах. Сейчас информацию о «целительнице» проверяет полиция.