Радий Хабиров и Рустам Минниханов посетили центр Ростеха в Уфе

А сегодня с Рустамом Нургалиевичем мы обсуждаем возможность интеграции промышленных предприятий Татарстана и Башкортостана. В Татарстане есть потребность в том, что мы производим в Башкортостане. Мы тоже заинтересованы в продукции наших соседей. Территориально, структурно и исторически наши регионы рядом. Важно уважительное, взаимовыгодное партнерство наших республик поддерживать и дальше.

Радий Хабиров, Глава Башкирии