Радий Хабиров и Рустам Минниханов посетили центр Ростеха в Уфе

Сегодня, 12 октября, Глава Башкирии, Президент Татарстана и директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» посетили производственно-учебный центр предприятия, который несколько месяцев назад был открыт на базе УМПО.
На базе центра ведётся подготовка мультискиллс-специалистов самых востребованных рабочих профессий для ПАО «ОДК-УМПО» и других предприятий Государственной корпорации «Ростех». Более 70% обучения – чистая практика. Это крайне необходимо именно в этой сфере. Сам центр оснащен современным оборудованием, которое является аналогом настоящего оборудования, используемого при создании авиационных двигателей.
В этом году 1 сентября к обучению приступил 331 человек. Почти все учащиеся — студенты Уфимского машиностроительного колледжа и Уфимского авиационного техникума. Также в центре будут проходить практику 20 студентов Уфимского государственного авиационного технического университета.
Фото: glavarb.ru