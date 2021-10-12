Радий Хабиров и Рустам Минниханов посетили центр Ростеха в Уфе

Сегодня, 12 октября, Глава Башкирии, Президент Татарстана и директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех» посетили производственно-учебный центр предприятия, который несколько месяцев назад был открыт на базе УМПО.

Фото №1 - Радий Хабиров и Рустам Минниханов посетили центр Ростеха в Уфе

На базе центра ведётся подготовка мультискиллс-специалистов самых востребованных рабочих профессий для ПАО «ОДК-УМПО» и других предприятий Государственной корпорации «Ростех». Более 70% обучения – чистая практика. Это крайне необходимо именно в этой сфере. Сам центр оснащен современным оборудованием, которое является аналогом настоящего оборудования, используемого при создании авиационных двигателей.

Фото №2 - Радий Хабиров и Рустам Минниханов посетили центр Ростеха в Уфе

В этом году 1 сентября к обучению приступил 331 человек. Почти все учащиеся — студенты Уфимского машиностроительного колледжа и Уфимского авиационного техникума. Также в центре будут проходить практику 20 студентов Уфимского государственного авиационного технического университета.

Фото №3 - Радий Хабиров и Рустам Минниханов посетили центр Ростеха в Уфе

А сегодня с Рустамом Нургалиевичем мы обсуждаем возможность интеграции промышленных предприятий Татарстана и Башкортостана. В Татарстане есть потребность в том, что мы производим в Башкортостане. Мы тоже заинтересованы в продукции наших соседей. Территориально, структурно и исторически наши регионы рядом. Важно уважительное, взаимовыгодное партнерство наших республик поддерживать и дальше.

Радий Хабиров, Глава Башкирии

Фото: glavarb.ru

Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии
Пенальти
БАШКОРТТАР-БСТ