В Башкирию поступит вакцина от коронавируса для подростков

Сегодня, 12 октября, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Фото №1 - В Башкирию поступит вакцина от коронавируса для подростков

Стало известно, что совсем скоро начнётся вакцинация детей от коронавируса. Она коснётся подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов. Уже в ближайшее время в республику придёт первая партия вакцины для детей.

Специалисты отмечают, что в последнее время растет заболеваемость коронавирусом именно среди детей. Болеют даже новорожденные малыши. Для них создано специальное отделение на базе больницы №17 в Уфе.

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