В Башкирию поступит вакцина от коронавируса для подростков

Сегодня, 12 октября, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.
Стало известно, что совсем скоро начнётся вакцинация детей от коронавируса. Она коснётся подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов. Уже в ближайшее время в республику придёт первая партия вакцины для детей.
Специалисты отмечают, что в последнее время растет заболеваемость коронавирусом именно среди детей. Болеют даже новорожденные малыши. Для них создано специальное отделение на базе больницы №17 в Уфе.