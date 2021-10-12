В Башкирию поступит вакцина от коронавируса для подростков

Стало известно, что совсем скоро начнётся вакцинация детей от коронавируса. Она коснётся подростков от 12 до 17 лет. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Башкирии Евгений Кустов. Уже в ближайшее время в республику придёт первая партия вакцины для детей.