Жители Башкирии стали чаще обращаться к психологам во время пандемии

В 20 раз увеличилось количество обращений за психологической помощью в Башкортостане за время пандемии COVID-19. Очередь из пациентов – за две недели вперед. При этом если в начале борьбы с коронавирусом врачи фиксировали у больных тревогу за себя и близких, то с осени прошлого года нарастают депрессии. Медики обеспокоены этим: при таких проявлениях иммунитет ослабевает, риск заболеть онкологией или сердечно-сосудистыми заболеваниями растет.

Простые упражнения возвращают в форму Амину Асадуллину. На реабилитацию в клинику БГМУ после перенесенного коронавируса она приехала из Альшеевского района. Направление дали в ковид-госпитале. Болезнь протекала сложно. У женщины от COVID-19 умерла родная сестра. Потеря близкого человека и неуверенность в выздоровлении стали причиной депрессии.

У меня было 44% поражения легких, очень тяжелая болезнь. Теряется память, психика нарушается. Когда я сюда поступила, здесь работает психиатр, она мне очень помогла. Лечение комплексное. Амина Асадуллина, пациент

В конечном итоге силы восстанавливаются, работоспособность увеличивается, восстанавливается дыхательная функция. Но этот процесс небыстрый, пациент должен подходить к этому постепенно под руководством грамотного врача. Лилия Нурисламова, исполняющая обязанности руководителя отделения медицинской реабилитации клиники БГМУ

Смерть близкого часто внезапное явление для родственников. Пандемия вызывает стресс у человека, даже если он не болеет коронавирусом, а невосполнимая потеря усиливает сложные переживания.

Внезапная, неожиданная смерть близкого родственника это, конечно, огромный стресс для человека. Реакция горя нормальна. Человек должен пережить эту мысль, должен прочувствовать смерть близкого человека. Если человек не принимает на протяжении длительного времени, обычно речь идет о трех месяцах, то нужно обращаться к специалистам – либо клиническим психологам, либо к психотерапевтам. Асия Мавлиханова, доцент кафедры психотерапии БГМУ

В Башкортостане в течение последнего года количество обращений за квалифицированной помощью психолога увеличилось в 20 раз. А запись в Республиканский клинический психотерапевтический центр расписана на две недели вперед. Об этом сообщили в учреждении. Вначале весь мир мобилизовался, то есть давалась установка самим себе: «Надо это пережить». Сейчас у людей ощущение, что пандемия затянулась, а диагноз «депрессия» ставится все чаще.

Задача психологов и психотерапевтов – корректировать эти состояния, настроения для того, чтобы мы потом не получили другие моменты. Доказано, при депрессии снижается ответ иммунной системы, при депрессии выше риск и онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а особенно на фоне поражения органического, которое вызывается новой коронавирусной инфекцией, это усугубляется. Поэтому лечение депрессии – не просто поднять настроение и улучшить качество жизни, а улучшить и увеличить продолжительность жизни. Ильгиз Тимербулатов, главный врач Республиканского клинического психотерапевтического центра

Выход из ситуации есть и первое, что нужно сделать – принять себя в новом качестве. Путь из стресса будет легче в сопровождении специалиста. В Башкортостане действуют бесплатные сервисы. Телефон горячей линии многоканальный: 8 (800)700-01-83, а также линия Министерства здравоохранения республики в Уфе: 8 (347) 279-91-20 или онлайн-консультация с доктором прямо на сайте Республиканского клинического психотерапевтического центра.

В нашей ментальности принято, что человек должен всегда быть позитивен, бодр, здоров, а иначе все плохо. Его отношение к себе и его самооценка падает. Тогда человек попадает в порочный круг тревоги. Он сначала испытывает тревожность из-за болезни, а потом начинает тревожиться и винить себя из-за того, что он тревожится. Ковид носит затяжные последствия. Это нужно принять сразу. И понять, что сравнивать себя нужно с собой вчерашним, а не таким, каким ты был до ковида. Ольга Беседина, медицинский психолог клиники БГМУ