Стало известно, как жители Башкирии могут посетить МФЦ с медотводом от вакцинации

Сегодня, 12 октября, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.
С сегодняшнего дня жители региона могут посещать ряд культурных, спортивных и торговых площадок лишь при предоставлении отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации от коронавируса. Однако есть категория людей, у которых нет возможности привиться от коронавируса.
Заместитель начальника государственно-правового управления главы республики Рустем Хайдаров отметил, что для граждан с медотводом посещение торговых точек и МФЦ будет без ограничений.