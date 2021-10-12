Стало известно, как жители Башкирии могут посетить МФЦ с медотводом от вакцинации

Здесь эпидемиологически значимо – какой объект. Если это продуктовый магазин, мы с вами зашли, совершили покупки и вышли. Но мы с вами знаем, что торговые центры – это и фудкорт есть, и масса других магазинов, и это место, где мы проводим более получаса, часа, до 3-х, 5-ти, а кто и 10-ти часов проводит. Это досуговое место, осуществление покупок в нескольких магазинах.

Рустем Хайдаров, заместитель начальника государственно-правового управления главы республики