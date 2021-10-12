Стало известно, как жители Башкирии могут посетить МФЦ с медотводом от вакцинации

Сегодня, 12 октября, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл брифинг по вопросам борьбы с коронавирусной инфекцией.

Фото №1 - Стало известно, как жители Башкирии могут посетить МФЦ с медотводом от вакцинации

С сегодняшнего дня жители региона могут посещать ряд культурных, спортивных и торговых площадок лишь при предоставлении отрицательного ПЦР-теста или справки о вакцинации от коронавируса. Однако есть категория людей, у которых нет возможности привиться от коронавируса.

Заместитель начальника государственно-правового управления главы республики Рустем Хайдаров отметил, что для граждан с медотводом посещение торговых точек и МФЦ будет без ограничений.

Здесь эпидемиологически значимо – какой объект. Если это продуктовый магазин, мы с вами зашли, совершили покупки и вышли. Но мы с вами знаем, что торговые центры – это и фудкорт есть, и масса других магазинов, и это место, где мы проводим более получаса, часа, до 3-х, 5-ти, а кто и 10-ти часов проводит. Это досуговое место, осуществление покупок в нескольких магазинах.

Рустем Хайдаров, заместитель начальника государственно-правового управления главы республики
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Пенальти