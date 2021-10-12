Радий Хабиров и Рустам Минниханов приняли участие в акции «Зеленая Башкирия»

Сегодня к акции «Зеленая Башкирия» присоединился президент Татарстана Рустам Минниханов. Руководитель соседнего региона в рамках делового визита на Уфимское моторостроительное предприятие поучаствовал в высадке аллеи вместе с Радием Хабировым.

В мероприятии также приняли участие топ-менеджеры УМПО и индустриальный директор Госкорпорации «Ростех» Анатолий Сердюков. Глава Башкортостана отметил, что акция по высадке крупномеров в регионе прошла в целом неплохо, однако эту работу необходимо систематизировать, разграничивая две основные цели: озеленение населенных пунктов и восстановление лесного фонда.