В Башкирии начнётся обязательная вакцинация для некоторых граждан

С 13 октября в Башкирии начнётся обязательная вакцинация для некоторой категории граждан. Об этом сегодня, 12 октября, на оперативном брифинге в министерстве здравоохранения республики сообщила Анна Казак, руководитель регионального Роспотребнадзора.

Отмечается, что полный список граждан, которые будут обязаны пройти вакцинацию, будет опубликован завтра на сайте ведомства.

Обязательная вакцинация коснётся учителей, врачей, работников социальной сферы и других работников, которые отказывают услуги населению.