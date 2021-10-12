«Уфа-Алиса» уступила волгоградскому коллективу «Динамо-Синара»

Соперник из середины турнирной таблицы. «Уфа-Алисе» пока не удается набрать очки в чемпионате, зато в матче 1/16 кубка страны уфимки одержали победу и вышли в следующий этап турнира. В итоге в поединке с «Динамо-Синара» хозяйкам площадки удалось навязать борьбу в первой половине встречи. Но во второй части игры гости из Волгограда уверенно вышли вперед.