В Минздраве Башкирии рассказали о выборе вакцины от коронавируса

Потому что имеются показания и противопоказания, и это не тот случай, который предусмотрен законодательно по выбору иммуно-биологического препарата. Выбор вакцины может быть в том случае, если она находится в коммерческом обороте и/или продается в рознице, как, например, с гриппом. Там мы можем выбрать вакцину, по рецепту купить ее в аптеке и принести в медицинскую организацию. В данном случае вакцина поставляется за счет средств федерального бюджета, и у пациента нет выбора.

Ирина Кононова, замминистра здравоохарнения РБ