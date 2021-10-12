В Минздраве Башкирии рассказали о выборе вакцины от коронавируса
Сегодня, 12 октября, в министерстве здравоохранения Башкирии прошёл брифинг по вопросам вакцинации от коронавируса.
В частности, замминистра здравоохранения республики Ирина Кононова отметила, что пациенты не могут выбирать, какой вакциной привиться. Врач сам назначает прививку, основываясь на показаниях и противопоказаниях.
Вакцина от коронавируса поставляет за счет федерального бюджета, по этой причине тоже пациент выбирать вакцину не может.
Потому что имеются показания и противопоказания, и это не тот случай, который предусмотрен законодательно по выбору иммуно-биологического препарата. Выбор вакцины может быть в том случае, если она находится в коммерческом обороте и/или продается в рознице, как, например, с гриппом. Там мы можем выбрать вакцину, по рецепту купить ее в аптеке и принести в медицинскую организацию. В данном случае вакцина поставляется за счет средств федерального бюджета, и у пациента нет выбора.