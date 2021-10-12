В Башкирии осудили парня, который задушил и изнасиловал соседку в комнате матери

В Хайбуллинском районе перед судом предстал 27-летний местный житель. Его обвинили в жестоком убийстве и сексуализированном насилии.

По версии следствия, жуткая история произошла ещё в декабре 2018 года в селе Бурибай. В населенном пункте пропала 44-летняя мать двоих детей. Она ушла из дома в халате и калошах и больше не появилась. Её тело было найдено лишь через 2,5 года на заброшенной свалке.

Оказалось, к смерти несчастной причастен молодой сын подруги погибшей. Сельчанка пришла к соседям в гости выпить и поговорить. Когда все домочадцы ушли спать, парень и 44-летняя женщина решили провести ночь вместе. Однако в комнате, где парочка пыталась уединиться, уже спали мама и брат сельчанина. Тогда женщина отказала молодому любовнику, чем очень разозлила его. Он задушил соседку руками, а после изнасиловал прямо в комнате матери.

Утром молодой человек честно рассказал о случившемся маме, которая сначала помогла сыну спрятать тело погибшей в сарай. А ночью семья вывезла соседку на санях к свалке.