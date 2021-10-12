В Башкирии за укрывательство нарушений фирмы полицейскому предлагали 8,5 миллионов

Мужчина работал в частной организации, которая занимается добычей песчано-гравийной смеси. В конце июля подозреваемый за 50 тысяч рублей попросил полицейского помочь выдать специальную строительную технику, которую конфисковали стражи порядка.

Работник полиции отказался от предложения и сообщил об этом в Следственный комитет, добавив, что мужчина также обещал в случае сделки вознаградить его. По словам сотрудника правоохранительных органов, житель Салавата предложил ему 8,5 миллионов рублей за укрывательство нарушений компании. Подозреваемого поймали с поличным при передаче денег. Вину он признал частично.