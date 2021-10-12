Уехать далеко из Уфы без сертификата о вакцинации не получится

Сегодня пассажиры междугородних рейсов не смогли выехать с Южного автовокзала города из-за новых ограничений. Как прокомментировали в региональном Минтрансе, кассиры не пропускают людей без сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании.
Также сегодня на вокзалах Уфы прошли рейды. Проверяющие обращали внимание на соблюдение социальной дистанции, а также на систему оповещения.
Как отмечают в ведомстве, скорые пригородные поезд "Орлан" оснащены системой климат-контроля с обеззараживанием воздуха. Есть маски и антисептики. Документы у пассажира проверяются при покупке билета и непосредственно перед посадкой.