Уехать далеко из Уфы без сертификата о вакцинации не получится

Сегодня пассажиры междугородних рейсов не смогли выехать с Южного автовокзала города из-за новых ограничений. Как прокомментировали в региональном Минтрансе, кассиры не пропускают людей без сертификата о вакцинации, ПЦР-теста или справки о перенесенном заболевании.

Также сегодня на вокзалах Уфы прошли рейды. Проверяющие обращали внимание на соблюдение социальной дистанции, а также на систему оповещения.