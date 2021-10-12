В Уфе нашли ученика, который угрожал нападением на школу

В Уфе правоохранители установили личность школьника, который распространял видео с угрозами расправы над учениками и преподавателями одного из уфимских учебных заведений. Им оказался 12-летний житель Уфы. 

Фото №1 - В Уфе нашли ученика, который угрожал нападением на школу

Колумбайн-ролик, а также аккаунт школьника уже заблокированы. С учащимся и его родителями сейчас проводится работа психологов и сотрудников правопорядка. Известно, что родителей мальчика привлекут к административной ответственности. 

Представители Министерства образования региона обратились к родителям учеников с просьбой не создавать паники. В ведомстве также сообщили, что ситуация находится под контролем.

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