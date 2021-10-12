В Уфе нашли ученика, который угрожал нападением на школу

В Уфе правоохранители установили личность школьника, который распространял видео с угрозами расправы над учениками и преподавателями одного из уфимских учебных заведений. Им оказался 12-летний житель Уфы.

Колумбайн-ролик, а также аккаунт школьника уже заблокированы. С учащимся и его родителями сейчас проводится работа психологов и сотрудников правопорядка. Известно, что родителей мальчика привлекут к административной ответственности.