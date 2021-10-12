Башкортостан вошел в число регионов с тревожной ситуацией по коронавирусу

Глава Минздрава России включил Башкортостан в число регионов с тревожной ситуацией по COVID-19. Михаил Мурашко сказал, что наиболее настораживает смертность и рост числа больных в нашей республике, а также в Татарстане и Оренбуржье.

За прошедшие сутки в Башкирии выявлено 633 новых случаев заражения. От инфекции скончались ещё 34 жителя республики. В стационарах проходят лечение уже больше тысячи человек. В тяжёлом состоянии – 53 пациента, 24 человека на ИВЛ.