В Башкортостане вступил в силу новый этап антиковидных ограничений

С сегодняшнего дня в республике в общественные места пускают только по QR-кодам. В торговые центры, театры, кино, музеи, междугородний общественный транспорт попасть теперь можно, только показав сертификат о вакцинации либо специальный штрихкод. Также действуют справки о недавнем перенесенном COVID-19 и свежий ПЦР-тест.

Для охранников это проверка не только QR-кодов, но и их стрессоустойчивости. После слов некоторых посетителей, жалуются сотрудники, хочется вооружиться не только термометрами, но и берушами. А в Чишминском районе хрупкие девушки уже просят о помощи.

Было бы неплохо, если бы рядом стоял сотрудник полиции, потому что не все адекватно восприняли этот указ. Драться у нас нет возможности. Олеся Нестеренко, сотрудница торгового центра

Только за сентябрь в республике от коронавируса погибло около пятисот человек. Это то же самое, если бы полностью вымерла небольшая деревня. Из-за таких страшных цифр, за которыми стоят реальные человеческие жизни, пришлось ввести новые ограничения. На входах в торговые центры теперь посетители, уткнувшиеся в телефоны. Все пытаются отыскать заветный код. У многих на это уходит не одна минута.

У некоторых сотрудников торговых центров на телефонах установлены специальные приложения. С их помощью проверяется подлинность QR-кодов. Но для входа в ТЦ подойдёт и бумажный сертификат о вакцинации.

Сложнее всего, конечно, приходится пенсионерам. О новых требованиях многие не слышали. Но есть и те, кого дети или внуки накануне специально научили пользоваться смартфонами.

Привыкают к ограничениям не только посетители, но и сотрудники ТЦ. С иностранными сертификатами о вакцинации сталкиваются впервые. Многие сегодня так и не смогли попасть в торговые центры. Магазины подводят первые итоги.

Посещаемость упала минимум на 50%. Соответственно, на столько же упадет выручка у наших арендаторов. Какая-то часть закроется, как в первую волну. Ильдар Хайбуллин, директор управляющей компании ТРК «Иремель»

Но в ближайшие дни ситуация должна немного улучшится. Многие покупатели, которые не смогли попасть сегодня в магазины, были вакцинированы, но просто не взяли с собой подтверждающий документ. А вот многие пассажиры междугородних рейсов не смогли уехать. Десятки человек на Южном автовокзале Уфы получили запрет на посадку из-за отсутствия сертификатов и справок. Соблюдение антиковидных ограничений мониторят сотрудники администраций по всей республике. В некоторых районах им пришлось едва ли не разнимать людей с разными точками зрения на новые ограничения.

С 13 октября будет объявлена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Об этом на брифинге в Минздраве заявила главный санитарный врач республики Анна Казак. Это коснётся учителей, врачей, работников социальной сферы и других работников, которые отказывают услуги населению.

Также с завтрашнего дня граждан 65+ вводится режим самоизоляции. Но он не касается вакцинированных. На такую меру пришлось пойти из-за высокой смертности среди пенсионеров.

Это практически 70% от госпитализированных, 80% от умерших от коронавируса. Ирина Кононова, заместитель министра здравоохранения Республики Башкортостан