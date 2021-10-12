В Башкортостане разработают беспилотники нового поколения

В Кумертау уже в следующем году разработают первые 8 беспилотников нового поколения БАС-200. Об этом сегодня зашла речь в ходе выездного заседания совета директоров холдинга «Вертолеты России». Встреча прошла при участии Радия Хабирова и президента Татарстана Рустама Минниханова, которому также показали производственный учебный центр. Об итогах визита, дальнейших планах взаимодействия госкорпорации «Ростех» и двух регионов – в нашем сюжете.

В этом учебном центре все спланировано с умом. Как расположение аудиторий, так и сама методика обучения. 30% теории, 70% практики. Оборудование здесь занимает большую часть площадей. Даже в классах стоят точные копии реальных панелей управления и уменьшенные 3D-принтеры. С помощью такой же техники, но уже в закрытых цехах создают детали для настоящих авиадвигателей.

По своей комплектации учебный центр мало чем отличается от настоящего производственного цеха. Те же станки и практически те же самые задачи. Все для того, чтобы выпустившиеся отсюда уже без каких-либо трудностей в адаптации смогли приступить к работе на предприятии.

Мне 33 года, я раньше работал на севере. Потом решил вернуться в родные каря и вот остался по рекомендации людей, здесь очень хорошие заработки, поэтому решил попробовать поработать тоже, обучиться и поработать. Артур Нурмухаметов студент производственного учебного центра

Кадры по-прежнему решают все. Производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех» – ответ на растущую потребность машиностроения в специалистах рабочих профессий.

Мы довольно активно работаем с «Ростехом». Мы придумали такой инструмент, который называется постоянно действующая рабочая группа. Мы раз в квартал договорились собираться, все вопросы, которые возникают по взаимодействию предприятий, расположенных здесь, мы там разрешаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Учиться здесь могут как новички с нуля, так и мастера для повышения квалификации. В первом наборе уже более 300 студентов. За год через эту профессиональную кузницу смогут проходить порядка двух тысяч человек.

Этот центр создан при большом количестве промышленных объединений. Много мы по миру ездим, но это – мировой уровень. Если что-то делать, то нужно делать вот так. И самое главное, что у этого предприятия никогда не будет проблем с кадрами, здесь все боевое. Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан

По словам Рустама Минниханова, аналогичный проект намерены создать и в Татарстане, где также функционирует ряд предприятий «Ростеха». Правда, сейчас многие заводы корпорации работают обособленно друг от друга. У каждого – свой модельный ряд. Вопросы их унификации обсудили на базе Кумертауского вертолетного завода.

Мы приняли решение, что на казанском заводе на платформе Ми-171А3 – это офшорная модель – будем делать новые машины, которые в базовой модели будут минимизированы, и дальше за счет опций будет наращиваться ее потенциал. Анатолий Сердюков, индустриальный директор авиационного кластера Госкорпорации «Ростех»

Целый ряд вопросов был посвящен и теме оптимизации. КумАПП постепенно избавляется от ненужного балласта в виде лишних площадей и пустующих земельных участков.

Благодаря поддержке предприятие обретает финансовую устойчивость, и мы сразу начинаем думать, какие дальнейшие шаги нужны. Первое – это начало модернизации вертолета Ка-32А, вторая история – создание центра компетенций по производству резиново-технических изделий со вполне конкурентной себестоимостью не только для нужд предприятий в контуре «Ростеха», но и всех тех компаний, которым необходимы изделия такого рода. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан