В Башкортостане разработают беспилотники нового поколения

В Кумертау уже в следующем году разработают первые 8 беспилотников нового поколения БАС-200. Об этом сегодня зашла речь в ходе выездного заседания совета директоров холдинга «Вертолеты России». Встреча прошла при участии Радия Хабирова и президента Татарстана Рустама Минниханова, которому также показали производственный учебный центр. Об итогах визита, дальнейших планах взаимодействия госкорпорации «Ростех» и двух регионов – в нашем сюжете.
В этом учебном центре все спланировано с умом. Как расположение аудиторий, так и сама методика обучения. 30% теории, 70% практики. Оборудование здесь занимает большую часть площадей. Даже в классах стоят точные копии реальных панелей управления и уменьшенные 3D-принтеры. С помощью такой же техники, но уже в закрытых цехах создают детали для настоящих авиадвигателей.
По своей комплектации учебный центр мало чем отличается от настоящего производственного цеха. Те же станки и практически те же самые задачи. Все для того, чтобы выпустившиеся отсюда уже без каких-либо трудностей в адаптации смогли приступить к работе на предприятии.
Кадры по-прежнему решают все. Производственно-учебный центр госкорпорации «Ростех» – ответ на растущую потребность машиностроения в специалистах рабочих профессий.
Учиться здесь могут как новички с нуля, так и мастера для повышения квалификации. В первом наборе уже более 300 студентов. За год через эту профессиональную кузницу смогут проходить порядка двух тысяч человек.
По словам Рустама Минниханова, аналогичный проект намерены создать и в Татарстане, где также функционирует ряд предприятий «Ростеха». Правда, сейчас многие заводы корпорации работают обособленно друг от друга. У каждого – свой модельный ряд. Вопросы их унификации обсудили на базе Кумертауского вертолетного завода.
Целый ряд вопросов был посвящен и теме оптимизации. КумАПП постепенно избавляется от ненужного балласта в виде лишних площадей и пустующих земельных участков.
Еще одно направление, которое намерены развивать на Кумертауском вертолетном заводе, – беспилотные летательные аппараты. Так, уже в следующем году здесь планируют собрать первые 8 систем БАС-200. По итогу визита президент Татарстана пообещал направить в Башкортостан бизнес-миссию, чтобы совместными усилиями дать импульс для развития двух братских регионов.