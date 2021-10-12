«Алга, Башкортостан!»: что собой представляет новый метропоезд в Москве

В Москве на линии «Сокольническая» запустили стилизованный состав под названием «Алга, Башкортостан!». В День Республики из электродепо «Северное» отправился поезд, посвящённый 450-летию Уфы. Запуск состоялся в режиме телемоста.

Запуск состава в Московском метрополитене по команде из Уфы. На рельсы Сокольнической линии вышел поезд «Алга, Башкортостан!». В режиме телемоста на связи с пунктом отправления была республика. Ярким орнаментом украшены вагоны, а на первом, словно встречая пассажиров, изображена башкирская девушка.

Это орнамент ковра. Мы стилизовали геометрический узор под пикселизацию. В этих пикселях расшифровывается «Башкортостан». Айдар Марданшин, координатор дизайн-студии

Поезд состоит из пяти сдвоенных вагонов. В каждом – отдельная тема. Внутри рассказ о достопримечательностях, истории, культуре и природе республики. Аудиосопровождение, фотографии республики. На первой экскурсии в качестве гида – представитель Дирекции международных транспортных коридоров Минтранса России. Впрочем, о сладкой стороне Башкортостана в столице страны уже наслышаны: башкирский мед хорошо известен москвичам.

Среди работников метро много и самих уроженцев Башкортостана. Однако корни идут ещё с зарождения подземных тоннелей под Москвой. Строить метрополитен было решено 90 лет назад. Оказалось, не хватает рабочей силы. На помощь тогда ехали жители Башкортостана. Самый большой отряд добровольцев прибыл из Краснокамского района – около 5 тысяч человек копали тоннели, вбивали сваи, всё вручную с обычными лопатами. Каждый 15-й строитель первой очереди был из республики. Так появились несколько станций на линии «Сокольники – Красные ворота». Руководство Краснокамского района и Метрострой заключили социалистический договор. Взамен на свободную рабочую силу и помощь продовольствием – обучение ведущим профессиям и помощь в укреплении экономики.

Именно выходцы из Краснокамского района начали строительство и запустили движение такого большого транспортного узла. Среди 65 тысяч сотрудников метрополитена большое количество выходцев из Башкортостана. Алмаз Баянов, начальник единого диспетчерского центра Московского метрополитена