В Уфе на новом мосту через Белую начали укладку асфальта

Свою работу дорожники планируют завершить в течение ближайших двух дней. Металлическую конструкцию обработали гидроизоляционной смесью. А сверху будет уложено два слоя мелкозернистого асфальта.
Сантиметр за сантиметром постепенно растет слой асфальта. На новом мосту через Белую три асфальтоукладочных комплекса идут в ряд по всей ширине будущей проезжей части. А уже следом катки ровняют дорогу. И это только первой слой.
Ежедневно здесь трудятся более 30 дорожников. КАМАЗы курсируют без остановки, подвозя сырье. На каждый из двух слоев уйдет по 1,5 тысячи тонн асфальта. А эти пластины крупнозернистого асфальта – так называемые «козинаки» – часть будущей дренажной системы, по которой ливневые воды будут течь в водоотводные трубки.
В течение ближайших двух дней дорожники планируют завершить работу на самом мосту, если не помешает погода. Далее строители моста приступят уже к монтажу опор освещения и ограждения. После того как асфальт уложат на самом мосту, дорожники приступят к обустройству подъездных путей. Движение по новой переправе планируется запустить в конце октября.