В Уфе на новом мосту через Белую начали укладку асфальта

Свою работу дорожники планируют завершить в течение ближайших двух дней. Металлическую конструкцию обработали гидроизоляционной смесью. А сверху будет уложено два слоя мелкозернистого асфальта.

Сантиметр за сантиметром постепенно растет слой асфальта. На новом мосту через Белую три асфальтоукладочных комплекса идут в ряд по всей ширине будущей проезжей части. А уже следом катки ровняют дорогу. И это только первой слой.

Ежедневно здесь трудятся более 30 дорожников. КАМАЗы курсируют без остановки, подвозя сырье. На каждый из двух слоев уйдет по 1,5 тысячи тонн асфальта. А эти пластины крупнозернистого асфальта – так называемые «козинаки» – часть будущей дренажной системы, по которой ливневые воды будут течь в водоотводные трубки.