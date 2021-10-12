В Уфе на новом мосту через Белую начали укладку асфальта

Свою работу дорожники планируют завершить в течение ближайших двух дней. Металлическую конструкцию обработали гидроизоляционной смесью. А сверху будет уложено два слоя мелкозернистого асфальта.

Сантиметр за сантиметром постепенно растет слой асфальта. На новом мосту через Белую три асфальтоукладочных комплекса идут в ряд по всей ширине будущей проезжей части. А уже следом катки ровняют дорогу. И это только первой слой.

Фото №1 - В Уфе на новом мосту через Белую начали укладку асфальта

Ежедневно здесь трудятся более 30 дорожников. КАМАЗы курсируют без остановки, подвозя сырье. На каждый из двух слоев уйдет по 1,5 тысячи тонн асфальта. А эти пластины крупнозернистого асфальта – так называемые «козинаки» – часть будущей дренажной системы, по которой ливневые воды будут течь в водоотводные трубки.

Фото №2 - В Уфе на новом мосту через Белую начали укладку асфальта

В течение ближайших двух дней дорожники планируют завершить работу на самом мосту, если не помешает погода. Далее строители моста приступят уже к монтажу опор освещения и ограждения. После того как асфальт уложат на самом мосту, дорожники приступят к обустройству подъездных путей. Движение по новой переправе планируется запустить в конце октября.

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