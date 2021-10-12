«Салават Юлаев» провел второй домашний матч против «Ак Барса»

Сегодня на уфимском льду прошло «зеленое дерби». Второй раз в сезоне встретились «Салават Юлаев» и «Ак Барс».
Первый период по броскам остался за хозяевами, но счет уфимцам так и не удалось открыть. Во втором атака казанцев принесла им результат – шайба отскочила от шлема Николая Коваленко. Позже Дмитрий Воронков удвоил преимущество своей команды.
Но в большинстве 19-летний Шакир Мухамадуллин распечатал ворота «Ак Барса», а Данил Алалыкин в первой же своей смене проведя на льду всего 10 секунд сравнял счет 2:2. Исход поединка решался в серии послематчевых бросков, где точнее были казанцы – 3:2.