Футболист из Уфы Игорь Дивеев забил дебютный мяч за сборную России

Исторический гол. Уфимец Игорь Дивеев забил дебютный мяч за сборную России по футболу. 22-летний защитник отличился в матче отборочного этапа Чемпионата мира 2022 года против Словении. Причем ассистировал ему экс-футболист «Уфы» Даниил Фомин.

Ещё одним голом отметился напарник Дивеева по обороне Георгий Джикия, а нападающий ФК «Уфа» Гамид Агаларов в матче участия не принял. Команда Валерия Карпина одержала гостевую победу над словенцами со счётом 2:1 и расположилась на первом месте в своей группе.