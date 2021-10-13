В Башкирии мужчина решил прокатиться на чужом мотоцикле и угнал его

По предварительным данным, 30-летний подозреваемый подрабатывал в доме 33-летнего жителя Иглинского района. Он заприметил транспортное средство и захотел на нем покататься. Ночью злоумышленник проник во двор сельчанина и угнал мотоцикл. Примерно две недели он рассекал на двухколесном транспорте по Башкирии. Когда подозреваемому надоело кататься, он решил избавиться от «байка» и продал его жителю села Тавтиманово. Вырученные деньги злоумышленник потратил.

пресс-служба МВД Башкирии