Ветерана пришли поздравить с юбилеем из Военкомата Башкирии

Участница Великой Отечественной войны Вера Семёновна Чичерева отметила 100-летний юбилей. В этот день ее поздравляли не только родные, но и Военный комиссар Башкирии. Михаил Блажевич вручил ей медаль Всероссийского союза офицеров «За верность присяге». Ветерана поздравили также мини-концертом прямо во дворе её дома.