Ветерана пришли поздравить с юбилеем из Военкомата Башкирии

Участница Великой Отечественной войны Вера Семёновна Чичерева отметила 100-летний юбилей. В этот день ее поздравляли не только родные, но и Военный комиссар Башкирии. Михаил Блажевич вручил ей медаль Всероссийского союза офицеров «За верность присяге». Ветерана поздравили также мини-концертом прямо во дворе её дома.

Фото №1 - Ветерана пришли поздравить с юбилеем из Военкомата Башкирии

Вы соприкоснулись с тяжелейшим периодом истории нашей страны. Для подрастающего поколения ваш подвиг — пример того, как надо любить и беречь свою Родину, своё Отечество

Михаил Блажевич, Военный комиссар Республики Башкортостан, полковник

Уроженка Уфы призвана на фронт в 1942 году. Служила санинструктором. Участвовала в освобождении территории СССР, Восточной Европы, Берлинской наступательной операции, Маньчжурской наступательной операции. После демобилизации Вера Семеновна трудилась в военном комиссариате республики.

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