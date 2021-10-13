В Башкирии пьяный парень угнал машину

Даны признательные показания. Со слов подозреваемого, накануне вместе с друзьями он приехал погостить к бабушке в село Калтаево. На обратном пути их машина застряла на дороге, поэтому было принято решение разыскать новую. С найденного автомобиля молодой человек снял номера, а на оставленные в салоне банковские карты совершил покупки.

пресс-служба МВД Башкирии