В Башкирии пьяный парень угнал машину

60-летний житель села Калтаево Кушнаренковского района Башкирии обратился в полицию и заявил об угоне автомобиля Lada Granta. По своей невнимательности мужчина оставил в салоне легковушки банковские карты и документы, а ключи - в замке зажигания.
Вскоре сотрудники ДПС обнаружили автомобиль и остановили его. за рулем находился 18-летний пьяный парень, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.
Возбуждено уголовное дело. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде. По факту кражи с банковской карты решается вопрос о принятии процессуального решения.
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.