В Башкирии пьяный парень угнал машину

60-летний житель села Калтаево Кушнаренковского района Башкирии обратился в полицию и заявил об угоне автомобиля Lada Granta. По своей невнимательности мужчина оставил в салоне легковушки банковские карты и документы, а ключи - в замке зажигания.

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Вскоре сотрудники ДПС обнаружили автомобиль и остановили его. за рулем находился 18-летний пьяный парень, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии.

Даны признательные показания. Со слов подозреваемого, накануне вместе с друзьями он приехал погостить к бабушке в село Калтаево. На обратном пути их машина застряла на дороге, поэтому было принято решение разыскать новую. С найденного автомобиля молодой человек снял номера, а на оставленные в салоне банковские карты совершил покупки.

пресс-служба МВД Башкирии

Возбуждено уголовное дело. Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде. По факту кражи с банковской карты решается вопрос о принятии процессуального решения.

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.

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