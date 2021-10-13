В Уфе начали подготовку дорог к зимнему периоду

Власти Уфы начали подготовку дороги техники к зиме. Об этом на оперативном совещании в правительстве Башкирии сообщил министр транспорта региона Александр Булушев.
Так, мэрия закупит 12 тысяч тонн противогололёдных материалов. Администрация уже объявила торги на их поставку до 1 декабря. Однако уже сейчас у нас есть запасы специализированных средств против гололёда.
Всего в Уфе 413 очистительных единиц техники готовы к работе. Дорожные службы заготовили песчано-соляную смеси и реагент. По мере необходимости запасы спецсредств будут пополняться. К 1 ноября всё оборудование должно быть готово.