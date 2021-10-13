В Госдуме VIII созыва депутаты от Башкортостана представлены в 12 ключевых комитетах

Вчера, 12 октября, в Госдуме прошло первое пленарное заседание 8-го созыва. В ходе заседания депутатами был избран новый спикер - Вячеслав Володин.
Также депутаты проголосовали за постановление об избрании председателей 32 комитетов, в 12 из которых представлены законотворцы от Башкортостана.
Впервые в Госдуме наши депутаты от Башкортостана получили столько руководящих постов в комитетах, причем в ключевых «денежных» комитетах. Это поможет нашим депутатам сделать то, что от них ждут - привлечь в республику дополнительные миллиарды федеральных средств.
Кто в какие комитеты вошёл:
— Комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству - Качкаев Павел Рюрикович, первый заместитель председателя;
— Комитет по государственному строительству и законодательству - Панькина Ирина Александровна, первый заместитель председателя;
— Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи - Ющенко Александр Андреевич, первый заместитель председателя;
— Комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям - Сухарев Иван Константинович, первый заместитель председателя;
— Комитет по бюджету и налогам, - Орлова Наталья Алексеевна, заместитель председателя;
— Комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры - Шайхутдинов Рифат Габдулхакович, первый заместитель председателя, Марданшин Рафаэль Мирхатимович, заместитель председателя;
— Комитет по безопасности и противодействию коррупции - Курбанов Ризван Даниялович, заместитель председателя, Гильмутдинов Динар Загитович;
— Комитет по финансовому рынку - Сенин Владимир Борисович;
— Комитет по охране здоровья - Утяшева Римма Амировна;
— Комитет по физической культуре и спорту - Баталова Рима Акбердиновна;
— Комитет по просвещению - Аиткулова Эльвира Ринатовна;
— Комитет по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды - Байгускаров Зариф Закирович.
Фото: ГД РФ.