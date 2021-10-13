В Госдуме VIII созыва депутаты от Башкортостана представлены в 12 ключевых комитетах

Также депутаты проголосовали за постановление об избрании председателей 32 комитетов, в 12 из которых представлены законотворцы от Башкортостана.

Впервые в Госдуме наши депутаты от Башкортостана получили столько руководящих постов в комитетах, причем в ключевых «денежных» комитетах. Это поможет нашим депутатам сделать то, что от них ждут - привлечь в республику дополнительные миллиарды федеральных средств.