МВД Башкирии прокомментировало потасовку полицейского и посетителя ТЦ в Уфе

В региональном МВД прокомментировали задержание мужчины в здании Южного рынка в Уфе. В пресс-службе ведомства заявили, что причиной потасовки послужило грубое поведения посетителя торгового центра.
Задержанным оказался 58-летний ранее судимый местный житель. Во время проверки соблюдения антиковидных мер в общественных местах сотрудники Центра общественной безопасности и участковый полицейский заметили мужчину с признаками алкогольного опьянения. В сообщении пресс-службы МВД РБ сказано, что он вел себя агрессивно по отношению к окружающим. На требования прекратить неадекватные действия он не реагировал, поэтому полицейскому пришлось применить силу.
Мужчину доставили в отделение полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.
Напомним, пользователи соцсетей распространяли видео, утверждая, что полицейский повалил мужчину на пол из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19. Вскоре оказалось, что данная информация - фейк.