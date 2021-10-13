МВД Башкирии прокомментировало потасовку полицейского и посетителя ТЦ в Уфе

Задержанным оказался 58-летний ранее судимый местный житель. Во время проверки соблюдения антиковидных мер в общественных местах сотрудники Центра общественной безопасности и участковый полицейский заметили мужчину с признаками алкогольного опьянения. В сообщении пресс-службы МВД РБ сказано, что он вел себя агрессивно по отношению к окружающим. На требования прекратить неадекватные действия он не реагировал, поэтому полицейскому пришлось применить силу.