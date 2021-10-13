МВД Башкирии прокомментировало потасовку полицейского и посетителя ТЦ в Уфе

В региональном МВД прокомментировали задержание мужчины в здании Южного рынка в Уфе. В пресс-службе ведомства заявили, что причиной потасовки послужило грубое поведения посетителя торгового центра.

Фото №1 - МВД Башкирии прокомментировало потасовку полицейского и посетителя ТЦ в Уфе

Задержанным оказался 58-летний ранее судимый местный житель. Во время проверки соблюдения антиковидных мер в общественных местах сотрудники Центра общественной безопасности и участковый полицейский заметили мужчину с признаками алкогольного опьянения. В сообщении пресс-службы МВД РБ сказано, что он вел себя агрессивно по отношению к окружающим. На требования прекратить неадекватные действия он не реагировал, поэтому полицейскому пришлось применить силу.

Мужчину доставили в отделение полиции. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался.

Напомним, пользователи соцсетей распространяли видео, утверждая, что полицейский повалил мужчину на пол из-за отсутствия сертификата о вакцинации от COVID-19. Вскоре оказалось, что данная информация - фейк.

Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями
Пенальти