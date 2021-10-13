В Уфе женщина обокрала магазин на 11 тысяч рублей

Накануне в Уфе из ТЦ по улице Рубежной поступил сигнал тревоги. На место выехали сотрудники Росгвардии.

В пресс-службе ведомства рассказали, что тревожную кнопку нажали сотрудники магазина. С помощью камер видеонаблюдения они увидели, как одна из посетительниц выбрала на полках плед, постельное белье и набор столовых приборов, спрятала всё в сумку и попыталась покинуть магазин. Сумма украденного составила более 11 тысяч рублей.