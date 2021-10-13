В Башкирии в пожаре погибли 79-летняя женщина и 56-летний мужчина

Сегодня утром, 13 октября, в Октябрьском произошел пожар в многоквартирном доме по улице Ленина. На место ЧП выехали пожарные.

Фото №1 - В Башкирии в пожаре погибли 79-летняя женщина и 56-летний мужчина

В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 6:10. Пожар произошел в одной из квартир на восьмом этаже. Из дома эвакуировали 20 жильцов, среди которых четверо детей.

В тушении приняли участие 28 человек и 10 единиц техники. Спасатели оперативно поднялись на 8 этаж, вскрыли дверь и приступили к тушению. Локализовать возгорание удалось в 06:17, в 06:47 огонь был полностью ликвидирован.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела 79-летней женщины и 56-летнего мужчины. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.

Фото: Пресс-служба МЧС Башкирии.

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