В Башкирии в пожаре погибли 79-летняя женщина и 56-летний мужчина

Сегодня утром, 13 октября, в Октябрьском произошел пожар в многоквартирном доме по улице Ленина. На место ЧП выехали пожарные.
В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 6:10. Пожар произошел в одной из квартир на восьмом этаже. Из дома эвакуировали 20 жильцов, среди которых четверо детей.
В тушении приняли участие 28 человек и 10 единиц техники. Спасатели оперативно поднялись на 8 этаж, вскрыли дверь и приступили к тушению. Локализовать возгорание удалось в 06:17, в 06:47 огонь был полностью ликвидирован.
В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела 79-летней женщины и 56-летнего мужчины. Сейчас устанавливаются обстоятельства трагедии.
Фото: Пресс-служба МЧС Башкирии.