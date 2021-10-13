В Башкирии в пожаре погибли 79-летняя женщина и 56-летний мужчина

Сегодня утром, 13 октября, в Октябрьском произошел пожар в многоквартирном доме по улице Ленина. На место ЧП выехали пожарные.

В пресс-службе МЧС Башкирии рассказали, что сообщение о возгорании поступило в 6:10. Пожар произошел в одной из квартир на восьмом этаже. Из дома эвакуировали 20 жильцов, среди которых четверо детей.