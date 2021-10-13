Волонтеры вновь будут доставлять продукты пожилым жителям Башкортостана

Оплату за продукты и лекарства заявители вносят после получения чека. Притом автоволонтеры довезут до поликлиники пожилых людей, желающих вакцинироваться. Оставить заявку можно по телефону: 8-(800)-201-89-03 в рабочее время. Также проводится набор волонтеров, желающих безвозмездно помогать пожилым людям, которые могут записаться по этому же номеру телефона.