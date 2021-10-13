Волонтеры вновь будут доставлять продукты пожилым жителям Башкортостана

Пенсионерам вновь окажут помощь добровольцы. Волонтеры центра «Наша забота» начнут привозить продукты и лекарства за счет обратившихся.
В республике вновь начинают действовать ограничения для пожилых людей. В регионе объявлена самоизоляция для граждан невакцинированных граждан старше 65 лет.
Оплату за продукты и лекарства заявители вносят после получения чека. Притом автоволонтеры довезут до поликлиники пожилых людей, желающих вакцинироваться. Оставить заявку можно по телефону: 8-(800)-201-89-03 в рабочее время. Также проводится набор волонтеров, желающих безвозмездно помогать пожилым людям, которые могут записаться по этому же номеру телефона.
В этом году к этой работе планируют привлечь порядка пяти тысяч людей и ещё две тысячи социальных работников.