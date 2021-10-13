Мэрия Уфы пригрозила закрытием предприятиям, которые игнорируют ковид-ограничения

При этом известно, что сейчас в городе 101 объект, где есть входной контроль, 43 из них – торговые центры. Напомним, в Башкирии вновь усилены ограничительные меры. В частности, попасть во многие заведения можно лишь с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. С 27 октября ограничения будут ещё больше усилены: вход во многие заведения будет только с сертификатом о вакцинации.