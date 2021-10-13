Мэрия Уфы пригрозила закрытием предприятиям, которые игнорируют ковид-ограничения

Сегодня, 13 октября, в мэрии Уфы прошло оперативное совещание. Главной повесткой этого собрания стали эпидемиологическая обстановка и вакцинация от коронавируса.

Фото №1 - Мэрия Уфы пригрозила закрытием предприятиям, которые игнорируют ковид-ограничения

Мэр Уфы Сергей Греков отметил, что предприятия, которые игнорируют новые ковид-ограничения, ждёт закрытие.

Если будут откровенные демарши со стороны предприятий, то вплоть до закрытия этих предприятий. Необходимо принимать такие меры.

Сергей Греков, мэр Уфы 

При этом известно, что сейчас в городе 101 объект, где есть входной контроль, 43 из них – торговые центры. Напомним, в Башкирии вновь усилены ограничительные меры. В частности, попасть во многие заведения можно лишь с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации. С 27 октября ограничения будут ещё больше усилены: вход во многие заведения будет только с сертификатом о вакцинации.

Также с 13 октября введена обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. А некоторая категория людей пройдёт обязательную вакцинацию.

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