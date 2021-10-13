Спасатели Башкирии достали из озера вертолёт

По легенде, недалеко от села Жуково потерпел крушение вертолёт. Спасатели уже оказали помощь пострадавшим, а теперь должны приступить к самой зрелищной и опасной части – поднять вертолёт со дна водоёма. На учениях спасатели доставали из воды лишь макет, который практически соответствует реальным габаритам вертолёта.