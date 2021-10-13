Региональный Роспотребнадзор опубликовал Постановление главного санврача Башкортостана. В нем представлен список категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.
В обязательном порядке должны вакцинироваться:
— Лица в возрасте 60 лет и старше.
— Работники медицинских, фармацевтических и санаторно-оздоровительных организаций.
— Работники образовательных организаций, в том числе учреждения дополнительного образования.
— Работники организаций социальной защиты и социального обслуживания населения, многофункционального центра.
— Лица, проживающие в организациях социального обслуживания.
— Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры.
— Сотрудники правоохранительных органов, государственного контрольного органа в пункте пропуска чepeз государственную границу, служащие, работники учреждений уголовно-исполнительной системы.
— Лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.
— Военнослужащие, лица. подлежащие призыву на военную службу.
— Работники организаций сферы предоставления услуг:
торговли, салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;
бытовых услуг, в том числе, прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;
общественного питания;
клиентских подразделений финансовых организаций;
организаций, оказывающих услуги почтовой связи и других видов cвязи;
пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости;
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;
культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;
досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков);
детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лaгepeй дневного пребывания;
услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;
массовых, физкультурных, спортивных мероприятий;
юридических, типографских услуг;
гостиничных, туристических ycпyг;
информационных услуг;
услуг аптек и ветеринарных организаций;
услуг клининговых компаний, услуг по проведению деизинфекции, дезинсекции, дератизации, ритуальных услуг;
услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;
услуг охранных предприятий;
услуг доставки, курьерских услуг.
— Государственные гражданские, муниципальные служащие, работники органов исполнительной власти Pecпублики Башкортостан и местного самоуправления
— Обучающиеся профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования старше18 лет, проходящие производственную практику вне структурных полразделений образовательных организаций.
В Башкирии данная мера принята из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с COVID-19, а также из-за возникновения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения республики
Согласно Постановлению, руководители организаций и ведомств обязаны организовать вакцинацию своих сотрудников.