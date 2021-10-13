Роспотребнадзор Башкортостана опубликовал список граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19

Региональный Роспотребнадзор опубликовал Постановление главного санврача Башкортостана. В нем представлен список категорий граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от коронавируса.

Фото №1 - Роспотребнадзор Башкортостана опубликовал список граждан, подлежащих вакцинации от COVID-19

В обязательном порядке должны вакцинироваться:

— Лица в возрасте 60 лет и старше.

— Работники медицинских, фармацевтических и санаторно-оздоровительных организаций.

— Работники образовательных организаций, в том числе учреждения дополнительного образования.

— Работники организаций социальной защиты и социального обслуживания населения, многофункционального центра.

— Лица, проживающие в организациях социального обслуживания.

— Работники организаций транспорта и транспортной инфраструктуры.

— Сотрудники правоохранительных органов, государственного контрольного органа в пункте пропуска чepeз государственную границу, служащие, работники учреждений уголовно-исполнительной системы.

— Лица, работающие вахтовым методом, волонтеры.

— Военнослужащие, лица. подлежащие призыву на военную службу.

— Работники организаций сферы предоставления услуг:

торговли, салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов;

бытовых услуг, в том числе, прачечных, химчисток, ателье и иных подобных услуг;

общественного питания;

клиентских подразделений финансовых организаций;

организаций, оказывающих услуги почтовой связи и других видов cвязи;

пенсионного, социального и медицинского страхования, служб занятости;

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики;

культурных, выставочных, просветительских мероприятий, в том числе музеев, театров, кинотеатров, концертных и выставочных залов, библиотек, лекций, тренингов;

досуговых, развлекательных, зрелищных мероприятий (в том числе игровых мероприятий, мастер-классов, цирков, зоопарков, аквапарков);

детских игровых комнат, детских развлекательных центров, детских лaгepeй дневного пребывания;

услуг отдыха и оздоровления несовершеннолетних детей;

массовых, физкультурных, спортивных мероприятий;

юридических, типографских услуг;

гостиничных, туристических ycпyг;

информационных услуг;

услуг аптек и ветеринарных организаций;

услуг клининговых компаний, услуг по проведению деизинфекции, дезинсекции, дератизации, ритуальных услуг;

услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей;

услуг охранных предприятий;

услуг доставки, курьерских услуг.

— Государственные гражданские, муниципальные служащие, работники органов исполнительной власти Pecпублики Башкортостан и местного самоуправления

— Обучающиеся профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования старше18 лет, проходящие производственную практику вне структурных полразделений образовательных организаций.

В Башкирии данная мера принята из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации с COVID-19, а также из-за возникновения угрозы санитарно-эпидемиологическому благополучию населения республики

Согласно Постановлению, руководители организаций и ведомств обязаны организовать вакцинацию своих сотрудников.

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