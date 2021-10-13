В Уфе сотрудники ДПС задержали угнанный автомобиль

По предварительной версии, они распивали спиртное вместе с приятелями, один из которых был сыном потерпевшей. Приятель вскоре ушел домой, а оставшийся знакомый рассказал подозреваемому, что он ночевал в его доме и помнит, где лежат ключи от машины. Парни решили погреться в чужом авто. Знакомый задержанного сходил в дом и попросил у приятеля ключи, тот отдал. Подозреваемый сел за руль и предложил съездить за сигаретами, но приятель стал отговаривать его. Мужчина все решил по-своему и угнал машину. По пути он не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. Затем, купив сигареты, угонщик поехал обратно. На бульваре Ибрагимова автомобиль остановили инспекторы ДПС. Оказалось, что водитель не имеет никакого отношения к данной машине.

пресс-служба МВД Башкирии