В Уфе сотрудники ДПС задержали угнанный автомобиль
49-летняя уфимка обратилась в отделение полиции и рассказала, что со двора ее дома угнали "Ладу" четвертой модели. Выяснилось, что сотрудники ДПС задержали данный автомобиль, а также парня, который сидел за рулем.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что за рулем угнанной "Четверки" находился 21-летний парень. В момент задержания он был пьян. Его арестовали на 10 суток за управление ТС в состоянии опьянения, а машину поместили на спецстоянку.
По предварительной версии, они распивали спиртное вместе с приятелями, один из которых был сыном потерпевшей. Приятель вскоре ушел домой, а оставшийся знакомый рассказал подозреваемому, что он ночевал в его доме и помнит, где лежат ключи от машины. Парни решили погреться в чужом авто. Знакомый задержанного сходил в дом и попросил у приятеля ключи, тот отдал. Подозреваемый сел за руль и предложил съездить за сигаретами, но приятель стал отговаривать его. Мужчина все решил по-своему и угнал машину. По пути он не справился с управлением и врезался в припаркованный грузовик. Затем, купив сигареты, угонщик поехал обратно. На бульваре Ибрагимова автомобиль остановили инспекторы ДПС. Оказалось, что водитель не имеет никакого отношения к данной машине.
пресс-служба МВД Башкирии
По факту угона на подозреваемого завели уголовное дело. Задержанный находится под арестом.