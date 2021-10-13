В Башкирии в три раза выросло количество сделок по сельской ипотеке

За десять месяцев текущего года зарегистрировано 2081 право на недвижимость на основании договора купли-продажи с использованием «сельской ипотеки» по сниженной ставке. В прошлом году за тот же период число регистраций составило 773. Как сообщили в Росреестре, сделки по «сельской ипотеке» на территории Башкортостана рассматривают в сокращенные сроки - не более двух дней.