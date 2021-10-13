В Башкирии введена обязательная самоизоляция и вакцинация для некоторых граждан

Главная цель, которую преследуют врачи – разорвать цепочку заражений. То есть, чтобы те, кто уже сейчас болеет, максимально выздоровели и не заражали других людей. Точных сроков пока нет. Может, хватит двух недель, а может, затянется до нового года или даже до весны. Правила будут ужесточать и ослаблять в зависимости от ситуации – как быстро будет расти количество заболевших, в том числе тяжело, и число прививающихся.