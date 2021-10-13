В Башкирии введена обязательная самоизоляция и вакцинация для некоторых граждан

В Башкортостане введены обязательная самоизоляция и вакцинация для некоторых граждан. Из-за многочисленных ограничений и изменений в указ о режиме повышенной готовности у жителей республики возникло много вопросов. Самые актуальные обсуждаются на совещаниях в правительстве и традиционных брифингах в Министерстве здравоохранения Башкортостана. Отвечаем на самые волнующие из них.
Что за ограничения?
Со вторника, 12 октября, при посещении торговых центров, музеев, библиотек, театров, кино, концертных залов и для проезда на междугородних автобусах нужно предъявить один из документов:
С 18 октября (то есть, со следующего понедельника) в перечень добавятся салоны красоты, косметические, СПА и массажные салоны, солярии, бани, сауны, физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны, заведения общепита, где более 50 посадочных мест. Кроме этого, по многочисленным просьбам врачей, в республике ввели обязательную самоизоляцию для непривитых граждан старше 65 лет.
Все эти запреты и ограничения надолго?
Главная цель, которую преследуют врачи – разорвать цепочку заражений. То есть, чтобы те, кто уже сейчас болеет, максимально выздоровели и не заражали других людей. Точных сроков пока нет. Может, хватит двух недель, а может, затянется до нового года или даже до весны. Правила будут ужесточать и ослаблять в зависимости от ситуации – как быстро будет расти количество заболевших, в том числе тяжело, и число прививающихся.
Пока ситуация очень тяжелая, приходится даже переводить на работу в коронавирусные отделения специалистов узкого профиля. Количество обращений выросло в два раза, звонков — в два с половиной раза, рук не хватает катастрофически. Стало много болеющих детей. Они переносят болезнь тяжелее, чем в прошлую волну. На базе уфимской 17-й больницы даже открыли коронавирусное отделение для малышей до года.
Одно врачи знают точно: когда сформируется коллективный иммунитет, всем будет проще. При успешной вакцинации 60% как минимум совокупного населения республики, это дает все основания полагать, что, конечно, заболеваемость пойдет на спад.
Как теперь ходить в магазины, аптеки, кафе?
Кто все будет контролировать?
Следить за исполнением требований будут сами сотрудники организаций. А Роспотребнадзор, полиция и чиновники будут постоянно проводить рейды и штрафовать нарушителей. Речь не идет про всех чиновников. Почти в каждом министерстве и ведомстве есть сотрудники, имеющие право составлять административные протоколы – вот только они.
Штраф по статье 20.6.1 Кодекса об административно-правовом нарушении РФ «Нарушение правил поведения при ЧС и при угрозе возникновения ЧС» — для граждан до 30 тысяч рублей, для предприятий – до 300 тысяч. На днях Роспотребнадзор проверил пять ночных клубов и везде нарушения, материалы скоро уйдут в суд.
Обязательная вакцинация? Это вообще законно?
С 13 октября в Башкирии ввели обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Такое постановление подписала главный санитарный врач республики Анна Казак. Его можно почитать по этой ссылке. Такой же документ приняли уже в 38 регионах страны.
«К сожалению, из-за несознательности антипрививочников, тех, кто активно выступает за дискредитацию прививочной кампании, приходится выпускать такие нормативные акты. И уже регулировать в законном порядке, с мерами, штрафами и с жестким контролем», — говорит она.
Какие есть противопоказания к вакцинации?
Исчерпывающего перечня нет. Состояние человека меняется каждый день – вчера обострение и прививаться нельзя, сегодня ремиссия и можно, даже нужно. Хронические заболевания больше не противопоказания к вакцинации – все решает лечащий врач. Он имеет для этого специальное образование и опыт. Просто почитав интернет или инструкции, принять правильное решение, прививаться или нет и каким препаратом, нереально, так как есть много тонкостей. Провода должен чинить электрик, учить детей – учитель, а назначать лечение – врач.
Как быть непривитым пенсионерам на самоизоляции?
Радий Хабиров подписал указ об обязательной самоизоляции граждан старше 65 лет, не привитых от коронавируса. Им разрешается ходить только в магазин за продуктами, в аптеку, к врачам, в том числе на вакцинацию, ездить на дачу и в загородный дом, посещать кладбища с 11 до 13:00. Работодателям рекомендуется перевести таких работников на удаленку или выписать справку, что работник особо ценный и без него в офисе никак.
Если есть опасение за жизнь и здоровье, можно никуда не ходить. С 13 октября возобновил работу волонтерский центр «Наша забота» от «Единой России». Лица старше 65 лет, хронические больные, инвалиды 1 и 2 группы, беременные и другие нуждающиеся могут позвонить по телефону 8-800-201-89-03 и оставить заявку. Волонтер:
Заявки принимаются с понедельника по пятницу с 9 до 18:00. Об изменениях в графике будут сообщать дополнительно. По этому же номеру можно записаться добровольцем. Всего по республике планируется привлечь около пяти тысяч человек. Все волонтеры привиты или недавно переболели, они будут в масках и с антисептиками.