В Балтачевском районе открыли Амбулаторный центр диализа

Первых пациентов центр начал принимать с 12 октября, в том числе из соседних районов – Аскинского, Бураевского, Татышлинского и Караидельского. Пациентов будут подвозить к диализному центру, и доставлять обратно домой, а также предоставят медикаменты, сменный комплект одежды и накормят завтраком. Центр оснащен современным медицинским оборудованием и аппаратами «Искусственная почка». Работать центр будет ежедневно. Если будет необходимость, медики готовы увеличить нагрузку.