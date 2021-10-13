В Уфе прошел VII республиканский слет студотрядов

На мероприятие прибыло ограниченное число участников и только те, кто вакцинировался от COVID-19. В программе – образовательные лектории, интеллектуальные игры, а также конкурс творческого мастерства.

Бойцы отрядов представили песни, танцы, а также юмористические постановки. А студенты БГМУ провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи. Будущие врачи показали, как можно спасти жизнь и здоровье человеку.

В этом году порядка трех тысяч бойцов студенческих отрядов республики трудились не только в Башкортостане, но и в других регионах. Много активистов трудились в различных внутренних проектах. На слете подвели итоги за текущий год, а лучшим из лучших вручили награды и подарки.