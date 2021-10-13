В Башкирии ожидается похолодание до -4°С

Синоптики Башгидромета предоставили прогноз погоды на ближайшие два дня. Хорошая погода в республике установилась не надолго – к выходным температура воздуха понизится, а вероятность осадков - увеличится.

Сегодня, 13 октября, осадки не прогнозируются. Ветер умеренный южный. Температура воздуха днем достигнет 17 градусов тепла, а ночью - до +2.