В Башкирии ожидается похолодание до -4°С

Синоптики Башгидромета предоставили прогноз погоды на ближайшие два дня. Хорошая погода в республике установилась не надолго – к выходным температура воздуха понизится, а вероятность осадков - увеличится.
Сегодня, 13 октября, осадки не прогнозируются. Ветер умеренный южный. Температура воздуха днем достигнет 17 градусов тепла, а ночью - до +2.
Завтра, 14 октября, осадков в республике не ожидается. Ветер умеренный южный, юго-восточный. Температура воздуха ночью может опуститься до минус 4 градусов, а днем поднимется до +17.