В Башкирии произвели 12,6 тысячи тонн сахара

Согласно данным на 12 октября 2021 года, в этом году компания «Раевсахар» произвела 12,6 тысяч тонн сахара. Всего завод переработал 85,6 тысяч тонн сахарной свеклы из заготовленных 314,2 тысяч тонн.
В скором времени начнет переработку Чишминский сахарный завод. На сегодняшний день он заготовил 85 тысяч тонн сахарной свеклы.
Как сообщили в пресс-службе регионального Минсельхоха, на полях Башкирии уборка сахарной свеклы близится к завершению. На сегодняшний день убрано 31 тыс. га площадей, что составляет 85% от плана.