В Башкирии произвели 12,6 тысячи тонн сахара

Согласно данным на 12 октября 2021 года, в этом году компания «Раевсахар» произвела 12,6 тысяч тонн сахара. Всего завод переработал 85,6 тысяч тонн сахарной свеклы из заготовленных 314,2 тысяч тонн.

В скором времени начнет переработку Чишминский сахарный завод. На сегодняшний день он заготовил 85 тысяч тонн сахарной свеклы.