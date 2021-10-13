В Башкирии задержали женщину, штамповавшую дома медицинские справки

В ходе осмотра квартиры пенсионерки была изъята оргтехника, с помощью которой изготавливались различные бланки медицинских документов: справок, медицинских осмотров и тому подобное, печать, клише, а также были обнаружены справки, готовые к выдаче нескольким гражданам. Изъятые документы предназначались для предоставления их в ГИБДД для получения водительских удостоверений, в организации и учреждения по месту работы о якобы пройденном медицинском осмотре и т.д.

пресс-служба МВД Башкирии