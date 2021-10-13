В Башкирии задержали женщину, штамповавшую дома медицинские справки

63-летнюю жительницу Октябрьского будут судить за изготовление медицинских справок. Она занималась незаконной деятельностью на протяжении двух лет.

Фото №1 - В Башкирии задержали женщину, штамповавшую дома медицинские справки

В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что за каждую справку обвиняемая получала от 50 до 2000 рублей. Со ее слов, на это она пошла из-за финансовых трудностей. Женщина уже несколько лет находилась на пенсии.

В ходе осмотра квартиры пенсионерки была изъята оргтехника, с помощью которой изготавливались различные бланки медицинских документов: справок, медицинских осмотров и тому подобное, печать, клише, а также были обнаружены справки, готовые к выдаче нескольким гражданам. Изъятые документы предназначались для предоставления их в ГИБДД для получения водительских удостоверений, в организации и учреждения по месту работы о якобы пройденном медицинском осмотре и т.д.

пресс-служба МВД Башкирии

Сотрудники отдела дознания доказали 16 фактов подделки медицинских справок. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.

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