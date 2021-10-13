В Башкирии задержали женщину, штамповавшую дома медицинские справки

63-летнюю жительницу Октябрьского будут судить за изготовление медицинских справок. Она занималась незаконной деятельностью на протяжении двух лет.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что за каждую справку обвиняемая получала от 50 до 2000 рублей. Со ее слов, на это она пошла из-за финансовых трудностей. Женщина уже несколько лет находилась на пенсии.
Сотрудники отдела дознания доказали 16 фактов подделки медицинских справок. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Фото: Пресс-служба МВД Башкирии.