В Башкирии задержали браконьера, застрелившего семью лебедей

В Учалинском районе Башкирии правоохранители задержали мужчину, застрелившего на озере Исыккуль семью лебедей. Вопиющий случай произошёл в конце сентября.
В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что лебедей убил 58-летний местный житель. В содеянном он признался. Полицейские изъяли ружье, которое имелось у него на законных основаниях.
Ранее сообщалось, что в местное отделение полиции поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что на озере кто-то застрелил лебедей-шипунов. Не обошлось без помощи местных жителей - благодаря им был установлен автомобиль, на котором предположительно передвигался стрелявший.
Фото: пресс-служба МВД Башкирии.