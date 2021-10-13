В Башкирии задержали браконьера, застрелившего семью лебедей

В Учалинском районе Башкирии правоохранители задержали мужчину, застрелившего на озере Исыккуль семью лебедей. Вопиющий случай произошёл в конце сентября.

Фото №1 - В Башкирии задержали браконьера, застрелившего семью лебедей

В пресс-службе МВД Башкирии рассказали, что лебедей убил 58-летний местный житель. В содеянном он признался. Полицейские изъяли ружье, которое имелось у него на законных основаниях.

Сейчас в отношении гражданина собраны материалы и в ближайшее время будут переданы по компетенции - в Министерство природопользования и экологии РБ - для привлечения его к ответственности по ст. 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ за отстрел птиц, охота на которых запрещена.

пресс-служба МВД Башкирии

Ранее сообщалось, что в местное отделение полиции поступило несколько заявлений от местных жителей о том, что на озере кто-то застрелил лебедей-шипунов. Не обошлось без помощи местных жителей - благодаря им был установлен автомобиль, на котором предположительно передвигался стрелявший.

Фото: пресс-служба МВД Башкирии.

В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
БАШКОРТТАР-БСТ