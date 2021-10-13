В Башкирии задержали браконьера, застрелившего семью лебедей

Сейчас в отношении гражданина собраны материалы и в ближайшее время будут переданы по компетенции - в Министерство природопользования и экологии РБ - для привлечения его к ответственности по ст. 8.37 Кодекса об административных правонарушениях РФ за отстрел птиц, охота на которых запрещена.

пресс-служба МВД Башкирии