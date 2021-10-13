В Уфе куница наблюдала за городом с третьего этажа дома

В Уфе куница порадовала местных жителей удивительным поведением. Зверёк забрался на третий этаж дома и наблюдал за городом сверху.

Куница залезла прямо на карниз, откуда и вела своё наблюдение за горожанами. Она вела себя крайне спокойно и почти не боялась громких звуков. Куница шустро мотала головой в попытке рассмотреть происходящее вокруг.

Хозяйка квартиры на третьем этаже вызвала специалистов, так как испугалась, что куница может упасть и пострадать. И даже спасателей зверёк совсем не боялся.