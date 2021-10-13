В Башкирии сотрудник завода лишился кисти руки

60-летний сотрудник одного из заводов Нефтекамска лишился кисти на производстве. Инцидент произошел 30 июля. Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая.

Фото №1 - В Башкирии сотрудник завода лишился кисти руки

Наладчику холодноштамповочного оборудования было поручено заменить на прессе один штамп на другой. С помощью смотрового отверстия работник убедился в том, что пневмоподушка - в нижнем положении и, не отключив оборудование, вытащил через это отверстие первый толкатель. Когда потянулся за вторым, пневмодушка вдруг поднялась, зажав левую руку наладчика.

пресс-служба Гострудинспекции Башкирии

На крик мужчины подбежали коллеги. Они освободили травмированную конечность и оказали первую медицинскую помощь. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него травматический отрыв левой руки на уровне верхней трети предплечья.

Установлено, что причиной несчастного случая стало не только нарушение работником инструкции по охране труда при установке и наладке штампов, но и неудовлетворительная организация производства работ. А именно, в ходе расследования было выявлено, что на предприятии отсутствует технологическая инструкция при выполнении наладочных работ холодноштамповочного оборудования.

пресс-служба Гострудинспекции Башкирии

Работодателя привлекли к ответственности в виде штрафов.

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