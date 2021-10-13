В Башкирии сотрудник завода лишился кисти руки

Наладчику холодноштамповочного оборудования было поручено заменить на прессе один штамп на другой. С помощью смотрового отверстия работник убедился в том, что пневмоподушка - в нижнем положении и, не отключив оборудование, вытащил через это отверстие первый толкатель. Когда потянулся за вторым, пневмодушка вдруг поднялась, зажав левую руку наладчика.

пресс-служба Гострудинспекции Башкирии