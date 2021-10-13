В Башкирии сотрудник завода лишился кисти руки

60-летний сотрудник одного из заводов Нефтекамска лишился кисти на производстве. Инцидент произошел 30 июля. Гострудинспекция завершила расследование несчастного случая.
Наладчику холодноштамповочного оборудования было поручено заменить на прессе один штамп на другой. С помощью смотрового отверстия работник убедился в том, что пневмоподушка - в нижнем положении и, не отключив оборудование, вытащил через это отверстие первый толкатель. Когда потянулся за вторым, пневмодушка вдруг поднялась, зажав левую руку наладчика.
пресс-служба Гострудинспекции Башкирии
На крик мужчины подбежали коллеги. Они освободили травмированную конечность и оказали первую медицинскую помощь. Пострадавшего экстренно доставили в больницу. Врачи диагностировали у него травматический отрыв левой руки на уровне верхней трети предплечья.
Установлено, что причиной несчастного случая стало не только нарушение работником инструкции по охране труда при установке и наладке штампов, но и неудовлетворительная организация производства работ. А именно, в ходе расследования было выявлено, что на предприятии отсутствует технологическая инструкция при выполнении наладочных работ холодноштамповочного оборудования.
пресс-служба Гострудинспекции Башкирии
Работодателя привлекли к ответственности в виде штрафов.