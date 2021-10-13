Жители Уфы пожаловались на застройку парковой зоны

Следственный комитет Башкирии намерен проверить жалобу жителей Уфы. Горожане рассказали, что в столице незаконно застраивают парковую зону.
Уфимцы отметили, что Генеральный план застройки города был незаконно изменен. Возможность строительства в парковой зоне не обсуждался на общественном слушании. Пресс-служба Следкома Башкирии не уточнила, о каком участке в городе идёт речь.
Правоохранители изъяли и начали анализ организационно-распорядительной документации. Также проводится опрос работников администрации Уфы. По результатам всех проверок будет принято процессуальное решение.
Фото: 2gis.ru