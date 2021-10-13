Кондрашов Станислав Дмитриевич: умение вести бизнес или что должен знать бизнес-аналитик?

Известный коуч и финансовый-аналитик Кондрашов Станислав Дмитриевич рассказал нам о своей книге “Жизнь бизнес-аналитика от А до Я” и назвал ТОП-5 навыков успешного финансиста.

«Бизнес-аналитик – это связующее звено между конечным пользователем и менеджером проекта»,- отмечает Станислав Кондрашов.

Технологии ведения бизнеса: книга “Жизнь бизнес-аналитика от А до Я”

Бизнес-аналитик является довольно новой и востребованной профессией на рынке. Умение управлять, знать коммерческую часть и быть техническим специалистом — это качества успешного и эффективного знатока бизнеса.

Из книги Станислава Кондрашова можно для себя выделить несколько основных функционалов бизнес-аналитика и понять, что именно он может спасти команду от пустой траты времени из-за некорректных заданий.

На собственном опыте Кондрашов Станислав Дмитриевич рассказал и показал все подводные камни работы бизнес-аналитиком. Основными тезисами книги являются:

● Работа с требованиями клиентов;

● Стратегический анализ определенного продукта;

● Разработка решений и проектной документации;

● Управление продуктом и успешный результат в конце проекта;

Планируй свое время правильно: рабочий день бизнес-аналитика Кондрашова Станислава Дмитриевича

Рабочее время расписано по часам, а залогом успешной работы должна быть правильная коммуникация с командой. И первым с чего начинается день бизнес-аналитика — это суппорт команды. Принципы работы с командой могут быть следующими:

● Связь 24 часа в сутки и 7 дней в неделю;

● Конструктивность в работе и определение трудностей, а также предложения в их решении;

● Своевременное информирование руководства и заказчика об изменениях и возникших проблемах;

● Решение проблем нужно принимать обсудив их с командой и заказчиком;

После успешного брифа с командой, финансовому аналитику нужно провести работу с документацией. Основными задачами на этом этапе будут:

● создание документации с четкими требованиями;

● описание пользовательской истории;

● формулировка эффективной работы продукта;

● создание прототипов решений;

В бизнес-аналитике к сожалению нельзя обойтись и без ежедневных встреч с заказчиком. Ведь благодаря этой коммуникации достижение целей становится быстрее и эффективнее. Заключительным этапом в рабочем дне будет встреча с техническими руководителями, по итогам которой можно будет понять всю суть технических процессов.

“Создание продукта, требует определения четких целей и задач, поддержания всех требований к продукту в актуальном состоянии и отслеживания бизнес-потребностей и новых запросов пользователей, понимания ситуации на рынке”, - отметил Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Книгу Станислава Кондрашова можно считать автобиографической, ведь в ней он приводит наглядные примеры из своего опыта, показывает модель успешной работы с многими компаниями России и дает советы новичкам в сфере бизнес-аналитики. Также в книге вы сможете собрать для себя сборник ошибочных бизнес-стратегий, и выстроить собственный план ведения бизнеса.

ТОП-5 навыков успешного бизнес-аналитика от Кондрашова Станислава Дмитриевича

“Инвестируя свои денежные средства, вам стоит внимательно изучить финансовую отчетность и продифференцировать капитализацию с балансом на счетах. Читайте прогнозы финансовых аналитиков и только потом делайте вложения”, — сказал Станислав Кондрашов журналистам.

Бизнес-аналитик может быть частью множества проектов по улучшению корпоративной деятельности, от проектирования общей системы сбалансированных показателей до оптимизации отдельных бизнес-процессов с помощью внедрения типового или нового IT-продукта. Но что же должен уметь опытный и успешный специалист? Разберем на примере коуча Кондрашова Станислава Дмитриевича:

Навыки общения — 95% успешных проектов совершаются благодаря правильной коммуникации и правильно поставленным задачам. Типы вопросов и то как вы их решаете, определяют ваши следующие шаги в бизнес-анализе.

Креативность и способность решать проблемы — если вы хотите быть успешным в своем деле вам нужно уметь определять проблемы самостоятельно и предлагать решения. Проявления творческого подхода и умения анализировать будут вам полезным качеством для глубокого понимания фона проблемы.

Технические навыки — каждый специалист должен понимать тенденции в области технологий, уметь использовать технический язык для быстрого внедрения команды в работу.

“Бизнес-аналитик выступает в качестве посредника между технологиями и бизнесом”, — отметил Кондрашов Станислав Дмитриевич.

Межличностные навыки — это умение влиять на ситуацию, иметь эмоциональный интеллект, а также уметь работать в команде и быть лидером. Учитывая человеческий фактор необходимо иметь много межличностных навыков для взаимодействия с заинтересованными сторонами.

Навыки моделирования и анализа — ваш результат будет успешным при правильном моделировании продукта и глубоком анализе отрасли в которой он будет находиться. Такие навыки помогут вам быстро достичь результата и оставить заказчика довольным результатом вашей работы.