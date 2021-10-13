В Башкирии не будут переносить осенние каникулы

Министерство образования Башкортостана прокомментировало информацию о переносе осенних каникул в школах республики.

Фото №1 - В Башкирии не будут переносить осенние каникулы

Данное сообщение активно распространялось в социальных сетях и различных мессенджерах. Якобы власти региона приняли решение изменить срок осенних каникул из-за напряженной эпидемиологической обстановки.

Однако представители Минобразования Башкортостана опровергли эту информацию и отметили, что осенние каникулы в этом учебном году пройдут по традиционному календарному графику с 29 октября по 5 ноября.

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